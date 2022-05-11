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Митрополов Гавриил Андреевич

Место рождения

Вологда, город Вологда, Вологодская область

Дата рождения

1734

Дата смерти

1809

Пол

Мужской

Добавил:

СЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1734

Отец: Митрополов Андрей Васильевич

Мать: не указана

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Митрополова Анна Петровна

Рождение ребёнка
1769

Сын: Митрополов Иван Гаврилович

Мать ребёнка: не указана

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
1775

Сын: Митрополов Пётр Гаврилович

Мать ребёнка: Митрополова Анна Петровна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
15.01.1780 ст.

Сын: Митрополов Николай Гаврилович

Мать ребёнка: Митрополова Анна Петровна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
02.09.1782 ст.

Сын: Митрополов Алексей Гаврилович

Мать ребёнка: Митрополова Анна Петровна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
01.04.1784 ст.

Дочь: Митрополова Александра Гавриловна

Мать ребёнка: Митрополова Анна Петровна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Смерть
1809
Вологда, город Вологда, Вологодская область

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