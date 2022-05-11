Митрополов Гавриил Андреевич
Место рождения
Дата рождения1734
Дата смерти1809
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1734
Отец: Митрополов Андрей Васильевич
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1769
Сын: Митрополов Иван Гаврилович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1775
Сын: Митрополов Пётр Гаврилович
Мать ребёнка: Митрополова Анна Петровна
Рождение ребёнка
15.01.1780 ст.
Сын: Митрополов Николай Гаврилович
Мать ребёнка: Митрополова Анна Петровна
Рождение ребёнка
02.09.1782 ст.
Сын: Митрополов Алексей Гаврилович
Мать ребёнка: Митрополова Анна Петровна
Рождение ребёнка
01.04.1784 ст.
Дочь: Митрополова Александра Гавриловна
Мать ребёнка: Митрополова Анна Петровна
Смерть
1809