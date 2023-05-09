Москаленко Мария — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Москаленко Мария

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1911 г.р.

Дети

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Добавил:

ОР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Москаленко Михаил Данилович

Братский, Усть-Лабинский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Москаленко Михаил Данилович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Москаленко Михаил Данилович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Москаленко Михаил Данилович

Смерть
Неизвестно
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