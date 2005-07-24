Насонов Тимофей Иванович
Место рождения
Дата рождения26.11.1921
Дата смерти24.07.2005
ПолМужской
Отец
Мать
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.11.1921
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Насонова Ольга Тимофеевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Насонов Александр Тимофеевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
24.02.1957
Сын: Насонов Владимир Тимофеевич
Мать ребёнка: Насонова (Никитина) Прасковья Дмитриевна
Смерть
24.07.2005