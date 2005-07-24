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Насонов Тимофей Иванович

Место рождения

Камышинский, Иловлинский муниципальный район, Волгоградская область

Дата рождения

26.11.1921

Дата смерти

24.07.2005

Пол

Мужской

Добавил:

ВН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.11.1921

Отец: Насонов Иван Тимофеевич

Мать: Просвирова Феврония Елисеевна

Камышинский, Иловлинский муниципальный район, Волгоградская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Насонова Ольга Тимофеевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Насонов Александр Тимофеевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
24.02.1957

Сын: Насонов Владимир Тимофеевич

Мать ребёнка: Насонова (Никитина) Прасковья Дмитриевна

Тараз, городская администрация Тараз, Жамбылская область
Смерть
24.07.2005
Тараз, городская администрация Тараз, Жамбылская область

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