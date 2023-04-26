Пиндрик (Бирман) Фаина (Фреда-Рохель) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пиндрик (Бирман) Фаина (Фреда-Рохель)

Место рождения

Не указано

Дата рождения

26.12.1910

Дата смерти

25.09.1982

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1932 г.р.
1938 г.р.
Скрыто настройками приватности
1947 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.12.1910

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
05.10.1932

Дочь: Брандман (Пиндрик) Бэлла

Отец ребёнка: Пиндрик Борис

Рождение ребёнка
02.08.1938

Сын: Пиндрик Маэльс

Отец ребёнка: Пиндрик Борис

Рождение ребёнка
23.05.1940

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Пиндрик Борис

Рождение ребёнка
12.05.1947

Сын: Пиндрик Марк

Отец ребёнка: Пиндрик Борис

Рождение ребёнка
28.04.1949

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Пиндрик Борис

Смерть
25.09.1982
Похороны
Неизвестно

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