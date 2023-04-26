Пиндрик (Бирман) Фаина (Фреда-Рохель)
Место рожденияНе указано
Дата рождения26.12.1910
Дата смерти25.09.1982
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.12.1910
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
05.10.1932
Дочь: Брандман (Пиндрик) Бэлла
Отец ребёнка: Пиндрик Борис
Рождение ребёнка
02.08.1938
Сын: Пиндрик Маэльс
Отец ребёнка: Пиндрик Борис
Рождение ребёнка
23.05.1940
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Пиндрик Борис
Рождение ребёнка
12.05.1947
Сын: Пиндрик Марк
Отец ребёнка: Пиндрик Борис
Рождение ребёнка
28.04.1949
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Пиндрик Борис
Смерть
25.09.1982
Похороны
Неизвестно