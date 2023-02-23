Пиндрик Борис Менделевич

Пиндрик Борис — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пиндрик Борис

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.09.1911

Дата смерти

19.05.1963

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1932 г.р.
1938 г.р.
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1947 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.09.1911

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
05.10.1932

Дочь: Брандман Бэлла

Мать ребёнка: Пиндрик Фаина (Фреда-Рохель)

Рождение ребёнка
02.08.1938

Сын: Пиндрик Маэльс

Мать ребёнка: Пиндрик Фаина (Фреда-Рохель)

Рождение ребёнка
23.05.1940

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Пиндрик Фаина (Фреда-Рохель)

Рождение ребёнка
12.05.1947

Сын: Пиндрик Марк

Мать ребёнка: Пиндрик Фаина (Фреда-Рохель)

Рождение ребёнка
28.04.1949

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Пиндрик Фаина (Фреда-Рохель)

Екатеринбург
Смерть
19.05.1963
Екатеринбург
Похороны
Неизвестно
Екатеринбург
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