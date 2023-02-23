Пиндрик Борис Менделевич

Пиндрик Борис
Место рожденияНе указано
Дата рождения07.09.1911
Дата смерти19.05.1963
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.09.1911
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
05.10.1932
Дочь: Брандман Бэлла
Мать ребёнка: Пиндрик Фаина (Фреда-Рохель)
Рождение ребёнка
02.08.1938
Сын: Пиндрик Маэльс
Мать ребёнка: Пиндрик Фаина (Фреда-Рохель)
Рождение ребёнка
23.05.1940
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Пиндрик Фаина (Фреда-Рохель)
Рождение ребёнка
12.05.1947
Сын: Пиндрик Марк
Мать ребёнка: Пиндрик Фаина (Фреда-Рохель)
Рождение ребёнка
28.04.1949
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Пиндрик Фаина (Фреда-Рохель)
Екатеринбург
Смерть
19.05.1963
Екатеринбург
Похороны
Неизвестно
Екатеринбург