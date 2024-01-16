Колосова Пелагея Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Колосова Пелагея Александровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1871

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1871

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1899

Дочь: Текуса Аркадьевна

Отец ребёнка: Колосов Аркадий Вонифатьевич

Большое Раменье, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1905

Сын: Колосов Аркадий Аркадьевич

Отец ребёнка: Колосов Аркадий Вонифатьевич

Большое Раменье, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1911

Дочь: Евдокия Аркадьевна

Отец ребёнка: Колосов Аркадий Вонифатьевич

Большое Раменье, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Колосов Аркадий Вонифатьевич

Смерть
Неизвестно
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