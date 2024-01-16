Колосов Аркадий Вонифатьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1869
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1869
Рождение ребёнка
1899
Дочь: Текуса Аркадьевна
Мать ребёнка: Колосова Пелагея Александровна
Рождение ребёнка
1905
Сын: Колосов Аркадий Аркадьевич
Мать ребёнка: Колосова Пелагея Александровна
Рождение ребёнка
1911
Дочь: Евдокия Аркадьевна
Мать ребёнка: Колосова Пелагея Александровна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно