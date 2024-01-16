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Колосов Аркадий Вонифатьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1869

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1869

Отец: Колосов Вонифатий Степанович

Мать: Колосова Пелагея Тимофеевна

Рождение ребёнка
1899

Дочь: Текуса Аркадьевна

Мать ребёнка: Колосова Пелагея Александровна

Большое Раменье, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1905

Сын: Колосов Аркадий Аркадьевич

Мать ребёнка: Колосова Пелагея Александровна

Большое Раменье, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1911

Дочь: Евдокия Аркадьевна

Мать ребёнка: Колосова Пелагея Александровна

Большое Раменье, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Колосова Пелагея Александровна

Смерть
Неизвестно
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