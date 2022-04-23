Сабирова (Усманова) Ляйля
Место рожденияг. Москва
Дата рождения19.12.1970
Дата смерти23.04.2022
ПолЖенский
Отец
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Мать
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Муж
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.12.1970
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: скрыто настройками приватности
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
15.04.1991
Муж: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
05.08.1992
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
23.04.2022
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно