Сабирова (Усманова) Ляйля — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сабирова (Усманова) Ляйля

Место рождения

г. Москва

Дата рождения

19.12.1970

Дата смерти

23.04.2022

Пол

Женский

Отец

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Мать

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Муж

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Дети

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Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.12.1970

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: скрыто настройками приватности

Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
15.04.1991

Муж: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
05.08.1992

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
23.04.2022
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно

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