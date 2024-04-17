Махина Александра Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Около 1857 ст.
Отец ребёнка: Махин Поликарп Ермилович
Рождение ребёнка
Около 1862 ст.
Дочь: Варвара Поликарповна
Отец ребёнка: Махин Поликарп Ермилович
Рождение ребёнка
Около 1863 ст.
Дочь: Власова Екатерина Поликарповна
Отец ребёнка: Махин Поликарп Ермилович
Рождение ребёнка
Около 1865
Отец ребёнка: Махин Поликарп Ермилович
Рождение ребёнка
10.03.1868 ст.
Дочь: Дарья Поликарповна
Отец ребёнка: Махин Поликарп Ермилович
Рождение ребёнка
03.04.1870 ст.
Дочь: Махина Агапия Поликарповна
Отец ребёнка: Махин Поликарп Ермилович
https://gosarchive.gov35.ru/archive1/unit/421764#138
Рождение ребёнка
01.10.1872 ст.
Отец ребёнка: Махин Поликарп Ермилович
Рождение ребёнка
03.06.1875 ст.
Сын: Махин Димитрий Поликарпович
Отец ребёнка: Махин Поликарп Ермилович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно