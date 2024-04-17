Махина Александра Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Махина Александра Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1857 ст.

Сын: Махин Иван Поликарпович

Отец ребёнка: Махин Поликарп Ермилович

Теляково, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Около 1862 ст.

Дочь: Варвара Поликарповна

Отец ребёнка: Махин Поликарп Ермилович

Теляково, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Около 1863 ст.

Дочь: Власова Екатерина Поликарповна

Отец ребёнка: Махин Поликарп Ермилович

Теляково, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Около 1865

Сын: Махин Семен Поликарпович

Отец ребёнка: Махин Поликарп Ермилович

Рождение ребёнка
10.03.1868 ст.

Дочь: Дарья Поликарповна

Отец ребёнка: Махин Поликарп Ермилович

Теляково, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
03.04.1870 ст.

Дочь: Махина Агапия Поликарповна

Отец ребёнка: Махин Поликарп Ермилович

Теляково, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область
https://gosarchive.gov35.ru/archive1/unit/421764#138
Рождение ребёнка
01.10.1872 ст.

Сын: Махин Роман Поликарпович

Отец ребёнка: Махин Поликарп Ермилович

Теляково, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
03.06.1875 ст.

Сын: Махин Димитрий Поликарпович

Отец ребёнка: Махин Поликарп Ермилович

Теляково, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Махин Поликарп Ермилович

Смерть
Неизвестно
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