Махин Иван Поликарпович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМахин Иван Поликарпович

Махин Иван Поликарпович

Место рождения

Теляково, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

Около 1857 ст.

Дата смерти

25.04.1885 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

ТР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1857 ст.

Отец: Махин Поликарп Ермилович

Мать: Махина Александра Ивановна

Теляково, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
09.02.1879 ст.

Жена: Махина Матрона Корпалева

Запись № 9 https://gosarchive.gov35.ru/archive1/unit/421899#26 СВИДЕТЕЛИ: по жениху - д. Петухово - Федор Иванович Князев, д. Теляков Созон Спиридонович Князев по невесте - д.Дьяков - Стефан Егоро... Показать все
Рождение ребёнка
13.11.1880 ст.

Сын: Махин Платон Иванович

Мать ребёнка: Махина Матрона Корпалева

Теляково, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область
Запись № 22 https://gosarchive.gov35.ru/archive1/unit/421899#215
Смерть
25.04.1885 ст.
Теляково, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область
Запись № 15 ОТ ЧАХОТКИ https://gosarchive.gov35.ru/archive1/unit/421899#270
Рождение ребёнка
03.06.1885 ст.

Сын: Махин Никифор Иванович

Мать ребёнка: Махина Матрона Корпалева

Теляково, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область
Запись № 14 https://gosarchive.gov35.ru/archive1/unit/421899#246
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close