Махин Иван Поликарпович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1857 ст.
Дата смерти25.04.1885 ст.
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1857 ст.
Бракосочетание
09.02.1879 ст.
Жена: Махина Матрона Корпалева
Запись № 9 https://gosarchive.gov35.ru/archive1/unit/421899#26 СВИДЕТЕЛИ: по жениху - д. Петухово - Федор Иванович Князев, д. Теляков Созон Спиридонович Князев по невесте - д.Дьяков - Стефан Егоро... Показать все
Рождение ребёнка
13.11.1880 ст.
Мать ребёнка: Махина Матрона Корпалева
Запись № 22 https://gosarchive.gov35.ru/archive1/unit/421899#215
Смерть
25.04.1885 ст.
Запись № 15 ОТ ЧАХОТКИ https://gosarchive.gov35.ru/archive1/unit/421899#270
Рождение ребёнка
03.06.1885 ст.
Мать ребёнка: Махина Матрона Корпалева
Запись № 14 https://gosarchive.gov35.ru/archive1/unit/421899#246