(Давыдова) Екатерина Архиповна 12.11.1850 ст. — найти родственников по фамилии на Familio

(Давыдова) Екатерина Архиповна

Автор
КА
Авдеев К.

женский, родилась 12.11.1850 ст., Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область

умерла После 1858

Отец
Давыдов Архип ТерентьевичОколо 1806 г.р.
Мать
Давыдова Анна ЛукьяновнаОколо 1803 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.11.1850 ст.

Отец: Давыдов Архип Терентьевич

Мать: Давыдова Анна Лукьяновна

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область

Крещение
13.11.1850 ст.
Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область

Смерть
После 1858

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