(Давыдова) Екатерина Архиповна
женский, родилась 12.11.1850 ст., Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
умерла После 1858
ОтецДавыдов Архип ТерентьевичОколо 1806 г.р.
МатьДавыдова Анна ЛукьяновнаОколо 1803 г.р.
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Рождение
12.11.1850 ст.
Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
Крещение
13.11.1850 ст.
Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
Смерть
После 1858