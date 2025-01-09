(Мещерякова) Прасковья Никифоровна 26.10.1836 ст. — найти родственников по фамилии на Familio

(Мещерякова) Прасковья Никифоровна

Автор
КА
Авдеев К.

женский, родилась 26.10.1836 ст., Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область

умерла Неизвестно

Отец
Мещеряков Никифор Яковлевич03.03.1819 ст. г.р.
Мать
Мещерякова Агрипина ПетровнаОколо 1818 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.10.1836 ст.

Отец: Мещеряков Никифор Яковлевич

Мать: Мещерякова Агрипина Петровна

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область

Крещение
26.10.1836 ст.
Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область

Смерть
Неизвестно

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