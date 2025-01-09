(Мещерякова) Прасковья Никифоровна
женский, родилась 26.10.1836 ст., Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
умерла Неизвестно
ОтецМещеряков Никифор Яковлевич03.03.1819 ст. г.р.
МатьМещерякова Агрипина ПетровнаОколо 1818 г.р.
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Место
Комментарий
Рождение
26.10.1836 ст.
Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
Крещение
26.10.1836 ст.
Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
Смерть
Неизвестно