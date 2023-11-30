Инченко Владимир Юрьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Инченко Владимир Юрьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Инченко Юрий Владимирович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Инченко Алексей Владимирович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
14.10.1988

Дочь: Инченко Дарья Владимировна

Мать ребёнка: Бобылева Елена Валентиновна

Рождение ребёнка
16.12.1989

Дочь: Инченко Наталья Владимировна

Мать ребёнка: Бобылева Елена Валентиновна

Смерть
Неизвестно

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