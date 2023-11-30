Инченко Владимир Юрьевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Инченко Юрий Владимирович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Инченко Алексей Владимирович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
14.10.1988
Дочь: Инченко Дарья Владимировна
Мать ребёнка: Бобылева Елена Валентиновна
Рождение ребёнка
16.12.1989
Дочь: Инченко Наталья Владимировна
Мать ребёнка: Бобылева Елена Валентиновна
Смерть
Неизвестно