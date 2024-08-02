Дубровина (Кузнецова) Евдокия Максимова
Место рождения
Дата рождения15.02.1885 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.02.1885 ст.
Бракосочетание
06.02.1908 ст.
Рождение ребёнка
04.06.1910 ст.
Отец ребёнка: Дубровин Василий Ефимов
Рождение ребёнка
21.07.1912 ст.
Дочь: Дубровина Татьяна Васильева
Отец ребёнка: Дубровин Василий Ефимов
Рождение ребёнка
28.02.1913 ст.
Дочь: Дубровина Мария Васильева
Отец ребёнка: Дубровин Василий Ефимов
записана 30.05.1913
Рождение ребёнка
13.10.1916 ст.
Дочь: Дубровина Пераскева Васильева
Отец ребёнка: Дубровин Василий Ефимов
Смерть
Неизвестно