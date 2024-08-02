Дубровина (Кузнецова) Евдокия Максимова 15.02.1885 ст. — найти родственников по фамилии на Familio
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Дубровина (Кузнецова) Евдокия Максимова

Место рождения

Шиловка, Сенгилеевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

15.02.1885 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.02.1885 ст.

Отец: Кузнецов Максим Матвеев

Мать: Кузнецова (Стручина) Пелагея Спиридонова

Шиловка, Сенгилеевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
06.02.1908 ст.

Муж: Дубровин Василий Ефимов

Шиловка, Сенгилеевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
04.06.1910 ст.

Сын: Дубровин Михаил Васильев

Отец ребёнка: Дубровин Василий Ефимов

Шиловка, Сенгилеевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
21.07.1912 ст.

Дочь: Дубровина Татьяна Васильева

Отец ребёнка: Дубровин Василий Ефимов

Шиловка, Сенгилеевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
28.02.1913 ст.

Дочь: Дубровина Мария Васильева

Отец ребёнка: Дубровин Василий Ефимов

Шиловка, Сенгилеевский муниципальный район, Ульяновская область
записана 30.05.1913
Рождение ребёнка
13.10.1916 ст.

Дочь: Дубровина Пераскева Васильева

Отец ребёнка: Дубровин Василий Ефимов

Шиловка, Сенгилеевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно

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