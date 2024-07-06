Дубровин Василий Ефимов 1883 — найти родственников по фамилии на Familio
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Дубровин Василий Ефимов

Место рождения

Шиловка, Сенгилеевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

1883

Дата смерти

Между 14.10.1913 и 01.01.1914

Пол

Мужской

Добавил:

ИМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1883

Отец: Дубровин Ефимий Матвеев

Мать: Дубровина (Симонова) Степанида Иванова

Шиловка, Сенгилеевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
06.02.1908 ст.

Жена: Дубровина (Кузнецова) Евдокия Максимова

Шиловка, Сенгилеевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
04.06.1910 ст.

Сын: Дубровин Михаил Васильев

Мать ребёнка: Дубровина (Кузнецова) Евдокия Максимова

Шиловка, Сенгилеевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
21.07.1912 ст.

Дочь: Дубровина Татьяна Васильева

Мать ребёнка: Дубровина (Кузнецова) Евдокия Максимова

Шиловка, Сенгилеевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
28.02.1913 ст.

Дочь: Дубровина Мария Васильева

Мать ребёнка: Дубровина (Кузнецова) Евдокия Максимова

Шиловка, Сенгилеевский муниципальный район, Ульяновская область
записана 30.05.1913
Смерть
Между 14.10.1913 и 01.01.1914
Рождение ребёнка
13.10.1916 ст.

Дочь: Дубровина Пераскева Васильева

Мать ребёнка: Дубровина (Кузнецова) Евдокия Максимова

Шиловка, Сенгилеевский муниципальный район, Ульяновская область

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