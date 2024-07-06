Дубровин Василий Ефимов
Место рождения
Дата рождения1883
Дата смертиМежду 14.10.1913 и 01.01.1914
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1883
Бракосочетание
06.02.1908 ст.
Рождение ребёнка
04.06.1910 ст.
Мать ребёнка: Дубровина (Кузнецова) Евдокия Максимова
Рождение ребёнка
21.07.1912 ст.
Дочь: Дубровина Татьяна Васильева
Мать ребёнка: Дубровина (Кузнецова) Евдокия Максимова
Рождение ребёнка
28.02.1913 ст.
Дочь: Дубровина Мария Васильева
Мать ребёнка: Дубровина (Кузнецова) Евдокия Максимова
записана 30.05.1913
Смерть
Между 14.10.1913 и 01.01.1914
Рождение ребёнка
13.10.1916 ст.
Дочь: Дубровина Пераскева Васильева
Мать ребёнка: Дубровина (Кузнецова) Евдокия Максимова