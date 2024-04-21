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Лукин Александр Матвеевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.11.1899

Дата смерти

16.11.1984

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.11.1899

Отец: Лукин Матвей Иванович

Мать: Лукина (Зверева) Прасковья Игнатьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лукина Мария Федоровна

Рождение ребёнка
27.12.1939

Сын: Лукин Владимир Александрович

Мать ребёнка: Лукина Мария Федоровна

Смерть
16.11.1984
Спасское, Угличский муниципальный район, Ярославская область
Кладбище села Спасское

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