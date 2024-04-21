Лукин Александр Матвеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения07.11.1899
Дата смерти16.11.1984
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.11.1899
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Лукина Мария Федоровна
Рождение ребёнка
27.12.1939
Сын: Лукин Владимир Александрович
Мать ребёнка: Лукина Мария Федоровна
Смерть
16.11.1984
Спасское, Угличский муниципальный район, Ярославская область
Кладбище села Спасское