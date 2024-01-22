(Гусакова) Варвара Семеновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Гусакова) Варвара Семеновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.01.1911

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1911 г.р.

Дети

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Добавил:

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1911

Отец: не указан

Мать: не указана

Развод
Неизвестно

Муж: не указан

Развод
Неизвестно

Муж: не указан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гусаков Николай Васильевич

Рождение ребёнка
01.01.1938

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Гусаков Николай Васильевич

Рождение ребёнка
01.01.1947

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Гусаков Николай Васильевич

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