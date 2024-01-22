Гусаков Николай Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1911
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1911
Развод
Неизвестно
Жена: не указана
Развод
Неизвестно
Жена: не указана
Развод
Неизвестно
Жена: не указана
Развод
Неизвестно
Жена: не указана
Развод
Неизвестно
Жена: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
01.01.1938
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: (Гусакова) Варвара Семеновна
Рождение ребёнка
01.01.1947
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: (Гусакова) Варвара Семеновна