Гусаков Николай Васильевич 1911 — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиГусаков Николай Васильевич

Гусаков Николай Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1911

Пол

Мужской

Отец

1870 г.р.

Мать

1876 г.р.

Жена

1911 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1911

Отец: Гусаков (Старший) Василий Евстигнеевич

Мать: Гусакова (Шулыгина) Матрона Савельевна

Развод
Неизвестно

Жена: не указана

Развод
Неизвестно

Жена: не указана

Развод
Неизвестно

Жена: не указана

Развод
Неизвестно

Жена: не указана

Развод
Неизвестно

Жена: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: (Гусакова) Варвара Семеновна

Рождение ребёнка
01.01.1938

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: (Гусакова) Варвара Семеновна

Рождение ребёнка
01.01.1947

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: (Гусакова) Варвара Семеновна

Мы используем куки для улучшения работы сайта.