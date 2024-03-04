Гершельман (Вадковская) Наталья Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1885
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1885
Бракосочетание
11.01.1909
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
ЦГИА СПб. ф.19. оп.127. д.2284. кадр 225
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Гершельман Софья Владимировна
Отец ребёнка: Гершельман Владимир Константинович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Гершельман Владимир Владимирович
Отец ребёнка: Гершельман Владимир Константинович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Гершельман Константин Владимирович
Отец ребёнка: Гершельман Владимир Константинович
Смерть
Неизвестно