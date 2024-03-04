Гершельман (Вадковская) Наталья Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гершельман (Вадковская) Наталья Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1885

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1885

Отец: Вадковский Василий Фёдорович

Мать: Вадковская Софья Дмитриевна

Бракосочетание
11.01.1909

Муж: Гершельман Владимир Константинович

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
ЦГИА СПб. ф.19. оп.127. д.2284. кадр 225
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Гершельман Софья Владимировна

Отец ребёнка: Гершельман Владимир Константинович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гершельман Владимир Владимирович

Отец ребёнка: Гершельман Владимир Константинович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гершельман Константин Владимирович

Отец ребёнка: Гершельман Владимир Константинович

Смерть
Неизвестно
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