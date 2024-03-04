Гершельман Владимир Константинович
Место рожденияНе указано
Дата рождения18.06.1880
Дата смерти12.12.1934
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
11.01.1909
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
ЦГИА СПб. ф.19. оп.127. д.2284. кадр 225
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Гершельман Софья Владимировна
Мать ребёнка: Гершельман Наталья Васильевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Гершельман Владимир Владимирович
Мать ребёнка: Гершельман Наталья Васильевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Гершельман Константин Владимирович
Мать ребёнка: Гершельман Наталья Васильевна
Смерть
12.12.1934
Астрахань, город Астрахань, Астраханская область