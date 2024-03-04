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Гершельман Владимир Константинович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.06.1880

Дата смерти

12.12.1934

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.06.1880

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
11.01.1909

Жена: Гершельман Наталья Васильевна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
ЦГИА СПб. ф.19. оп.127. д.2284. кадр 225
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Гершельман Софья Владимировна

Мать ребёнка: Гершельман Наталья Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гершельман Владимир Владимирович

Мать ребёнка: Гершельман Наталья Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гершельман Константин Владимирович

Мать ребёнка: Гершельман Наталья Васильевна

Смерть
12.12.1934
Астрахань, город Астрахань, Астраханская область
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