Лепешкина (Пастухова) Серафима Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лепешкина (Пастухова) Серафима Александровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

09.07.1825

Дата смерти

До 15.09.1848

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.07.1825

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1845

Дочь: Сорокоумовская Софья Васильевна

Отец ребёнка: Лепёшкин Василий Семенович

Рождение ребёнка
Около 1847

Дочь: Мария Васильевна

Отец ребёнка: Лепёшкин Василий Семенович

Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
До 15.09.1848
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