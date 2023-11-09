Лепешкина (Пастухова) Серафима Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения09.07.1825
Дата смертиДо 15.09.1848
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Около 1845
Дочь: Сорокоумовская Софья Васильевна
Отец ребёнка: Лепёшкин Василий Семенович
Рождение ребёнка
Около 1847
Дочь: Мария Васильевна
Отец ребёнка: Лепёшкин Василий Семенович
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
До 15.09.1848