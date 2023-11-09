Сорокоумовская (Лепешкина) Софья Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сорокоумовская (Лепешкина) Софья Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1845

Дата смерти

06.02.1867

Пол

Женский

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1845

Отец: Лепёшкин Василий Семенович

Мать: Лепешкина Серафима Александровна

Рождение ребёнка
02.09.1863

Дочь: Милютина Вера Петровна

Отец ребёнка: Сорокоумовский Пётр Павлович

Рождение ребёнка
21.09.1864

Дочь: Струкова Серафима Петровна

Отец ребёнка: Сорокоумовский Пётр Павлович

Рождение ребёнка
12.05.1866

Сын: Сорокоумовский Павел Петрович

Отец ребёнка: Сорокоумовский Пётр Павлович

Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
06.02.1867
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