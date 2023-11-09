Сорокоумовская (Лепешкина) Софья Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1845
Дата смерти06.02.1867
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1845
Рождение ребёнка
02.09.1863
Дочь: Милютина Вера Петровна
Отец ребёнка: Сорокоумовский Пётр Павлович
Рождение ребёнка
21.09.1864
Дочь: Струкова Серафима Петровна
Отец ребёнка: Сорокоумовский Пётр Павлович
Рождение ребёнка
12.05.1866
Сын: Сорокоумовский Павел Петрович
Отец ребёнка: Сорокоумовский Пётр Павлович
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
06.02.1867