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Белоруков Андрей Зеновьев

Место рождения

Осколково, Алейский муниципальный район, Алтайский край

Дата рождения

22.08.1899 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.08.1899 ст.

Отец: Белоруков Зеновий Степанов

Мать: Белорукова Елизавета Власова

Осколково, Алейский муниципальный район, Алтайский край
144-5-859 (ГААК, г. Барнаул). Воспреемники - с. Осколковского крестьянин Андрей Степанов Белоруков и крестьянская дочь девица Дарья Власова Чупина
Рождение ребёнка
1920

Сын: Белоруков Иван Андреевич

Мать ребёнка: не указана

Осколково, Алейский муниципальный район, Алтайский край
Архив ГААК (г. Барнаул). Дело Р24-7-46. Запись N 105. Возраст семьи: Белоруков Зиновей Степанов - 51 Жена Елизавета - 48 Сын Михаил - 19 Дочь Татьяна - 3 Внук Иван Андреевич - 5 Племянница Матрена -... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Белорукова Анастасия

Смерть
Неизвестно
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