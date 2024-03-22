Белоруков Андрей Зеновьев
Место рождения
Дата рождения22.08.1899 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Рождение
22.08.1899 ст.
144-5-859 (ГААК, г. Барнаул). Воспреемники - с. Осколковского крестьянин Андрей Степанов Белоруков и крестьянская дочь девица Дарья Власова Чупина
Рождение ребёнка
1920
Архив ГААК (г. Барнаул). Дело Р24-7-46. Запись N 105. Возраст семьи: Белоруков Зиновей Степанов - 51 Жена Елизавета - 48 Сын Михаил - 19 Дочь Татьяна - 3 Внук Иван Андреевич - 5 Племянница Матрена -... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Белорукова Анастасия
Смерть
Неизвестно