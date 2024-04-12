Белоруков Иван Андреевич
Место рождения
Дата рождения1920
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1920
Отец: Белоруков Андрей Зеновьев
Архив ГААК (г. Барнаул). Дело Р24-7-46. Запись N 105. Возраст семьи: Белоруков Зиновей Степанов - 51 Жена Елизавета - 48 Сын Михаил - 19 Дочь Татьяна - 3 Внук Иван Андреевич - 5 Племянница Матрена -... Показать все
Смерть
Неизвестно