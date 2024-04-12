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Белоруков Иван Андреевич

Место рождения

Осколково, Алейский муниципальный район, Алтайский край

Дата рождения

1920

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1899 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ТФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1920

Отец: Белоруков Андрей Зеновьев

Мать: не указана

Осколково, Алейский муниципальный район, Алтайский край
Архив ГААК (г. Барнаул). Дело Р24-7-46. Запись N 105. Возраст семьи: Белоруков Зиновей Степанов - 51 Жена Елизавета - 48 Сын Михаил - 19 Дочь Татьяна - 3 Внук Иван Андреевич - 5 Племянница Матрена -... Показать все
Смерть
Неизвестно
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