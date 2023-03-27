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Белоруков Зеновий Степанов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1875

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1875

Отец: не указан

Мать: не указана

Архив ГААК (г. Барнаул). Дело Р24-7-46. Запись N 105. Возраст семьи: Белоруков Зиновей Степанов - 51 Жена Елизавета - 48 Сын Михаил - 19 Дочь Татьяна - 3 Внук Иван Андреевич - 5 Племянница Матрена -... Показать все
Рождение ребёнка
22.08.1899 ст.

Сын: Белоруков Андрей Зеновьев

Мать ребёнка: Белорукова Елизавета Власова

Осколково, Алейский муниципальный район, Алтайский край
144-5-859 (ГААК, г. Барнаул). Воспреемники - с. Осколковского крестьянин Андрей Степанов Белоруков и крестьянская дочь девица Дарья Власова Чупина
Рождение ребёнка
08.08.1904 ст.

Дочь: Белорукова Наталия Зеновьева

Мать ребёнка: Белорукова Елизавета Власова

Осколково, Алейский муниципальный район, Алтайский край
144-6-660 (ГААК, г. Барнаул). Воспреемники того же села крестьянин Николай Михайлов Белоруков и крестьянская дочь девица Ксения Власова Чупина
Рождение ребёнка
Около 09.10.1905 ст.

Сын: Белоруков Михаил Зеновьев

Мать ребёнка: Белорукова Елизавета Власова

Осколково, Алейский муниципальный район, Алтайский край
144-6-765 (ГААК, г. Барнаул). Лист 29. Воспреемники с. Вяткинского Барнаульской волости Петр Кириаков (?) Вяткин и с. Осколковского Ирина Титова Добрыдина (?) Архив ГААК (г. Барнаул). Дело Р24-7-46... Показать все
Рождение ребёнка
1922

Дочь: Белорукова Татьяна Зиновьевна

Мать ребёнка: Белорукова Елизавета Власова

Осколково, Алейский муниципальный район, Алтайский край
Архив ГААК (г. Барнаул). Дело Р24-7-46. Запись N 105. Возраст семьи: Белоруков Зиновей Степанов - 51 Жена Елизавета - 48 Сын Михаил - 19 Дочь Татьяна - 3 Внук Иван Андреевич - 5 Племянница Матрена -... Показать все
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Белорукова Клавдия Зеновьева

Мать ребёнка: Белорукова Елизавета Власова

Осколково, Алейский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Белорукова Анастасия Зеновьева

Мать ребёнка: Белорукова Елизавета Власова

Осколково, Алейский муниципальный район, Алтайский край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Белорукова Елизавета Власова

Смерть
Неизвестно
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