Белоруков Зеновий Степанов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1875
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Около 1875
Архив ГААК (г. Барнаул). Дело Р24-7-46. Запись N 105. Возраст семьи: Белоруков Зиновей Степанов - 51 Жена Елизавета - 48 Сын Михаил - 19 Дочь Татьяна - 3 Внук Иван Андреевич - 5 Племянница Матрена -... Показать все
Рождение ребёнка
22.08.1899 ст.
Сын: Белоруков Андрей Зеновьев
Мать ребёнка: Белорукова Елизавета Власова
144-5-859 (ГААК, г. Барнаул). Воспреемники - с. Осколковского крестьянин Андрей Степанов Белоруков и крестьянская дочь девица Дарья Власова Чупина
Рождение ребёнка
08.08.1904 ст.
Дочь: Белорукова Наталия Зеновьева
Мать ребёнка: Белорукова Елизавета Власова
144-6-660 (ГААК, г. Барнаул). Воспреемники того же села крестьянин Николай Михайлов Белоруков и крестьянская дочь девица Ксения Власова Чупина
Рождение ребёнка
Около 09.10.1905 ст.
Сын: Белоруков Михаил Зеновьев
Мать ребёнка: Белорукова Елизавета Власова
144-6-765 (ГААК, г. Барнаул). Лист 29. Воспреемники с. Вяткинского Барнаульской волости Петр Кириаков (?) Вяткин и с. Осколковского Ирина Титова Добрыдина (?) Архив ГААК (г. Барнаул). Дело Р24-7-46... Показать все
Рождение ребёнка
1922
Дочь: Белорукова Татьяна Зиновьевна
Мать ребёнка: Белорукова Елизавета Власова
Архив ГААК (г. Барнаул). Дело Р24-7-46. Запись N 105. Возраст семьи: Белоруков Зиновей Степанов - 51 Жена Елизавета - 48 Сын Михаил - 19 Дочь Татьяна - 3 Внук Иван Андреевич - 5 Племянница Матрена -... Показать все
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Белорукова Клавдия Зеновьева
Мать ребёнка: Белорукова Елизавета Власова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Белорукова Анастасия Зеновьева
Мать ребёнка: Белорукова Елизавета Власова
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно