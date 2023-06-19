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Белоруков Михаил Зеновьев

Место рождения

Осколково, Алейский муниципальный район, Алтайский край

Дата рождения

Около 09.10.1905 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 09.10.1905 ст.

Отец: Белоруков Зеновий Степанов

Мать: Белорукова Елизавета Власова

Осколково, Алейский муниципальный район, Алтайский край
144-6-765 (ГААК, г. Барнаул). Лист 29. Воспреемники с. Вяткинского Барнаульской волости Петр Кириаков (?) Вяткин и с. Осколковского Ирина Титова Добрыдина (?) Архив ГААК (г. Барнаул). Дело Р24-7-46... Показать все
Смерть
Неизвестно