Виногорова (Куклина) Евдокия Петровна
Место рождения
Дата рождения1892
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1892
Отец: Куклин Пётр Прокопьевич
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Виногоров Иван Ильич
Рождение ребёнка
1918
Дочь: Виногорова Пелагея Ивановна
Отец ребёнка: Виногоров Иван Ильич
Рождение ребёнка
1921
Дочь: Виногорова Анна Ивановна
Отец ребёнка: Виногоров Иван Ильич