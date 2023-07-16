Виногорова (Куклина) Евдокия Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Виногорова (Куклина) Евдокия Петровна

Место рождения

Колянур, Советский муниципальный район, Республика Марий Эл

Дата рождения

1892

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1892

Отец: Куклин Пётр Прокопьевич

Мать: не указана

Колянур, Советский муниципальный район, Республика Марий Эл
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Виногоров Иван Ильич

Рождение ребёнка
1918

Дочь: Виногорова Пелагея Ивановна

Отец ребёнка: Виногоров Иван Ильич

Тимофеево, Советский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
1921

Дочь: Виногорова Анна Ивановна

Отец ребёнка: Виногоров Иван Ильич

Тимофеево, Советский муниципальный район, Республика Марий Эл

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