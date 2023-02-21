(Ильина) Агафья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Ильина) Агафья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1819

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1798 г.р.

Мать

1796 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АN
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1819

Отец: Ильин Климонт

Мать: Ильина Прасковья

Смерть
Неизвестно
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