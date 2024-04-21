Монахов Яков Адреевич (Адрианов) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Монахов Яков Адреевич (Адрианов)

Место рождения

Осиповка, Алексеевский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

С ?.03.1836 по ?.02.1837 ст.

Дата смерти

20.02.1897 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
С ?.03.1836 по ?.02.1837 ст.

Отец: Монахов Адриан

Мать: не указана

Осиповка, Алексеевский муниципальный район, Самарская область
Самарской губернии Бузулукского уезда д. Осиповка (иное название Колманов Колок), которая относилась к приходу Михаило-Архангельской церкви в селе Корнеевка
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Тележкина (Монахова) Ирина Яковлевна

Мать ребёнка: Монахова Мария Кузьминична (Козмина)

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Видякова (Монахова) София Яковлевна

Мать ребёнка: Монахова Мария Кузьминична (Козмина)

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Монахова Мария Кузьминична (Козмина)

Рождение ребёнка
1879 ст.

Дочь: Рубанова (Монахова) Мария Яковлевна

Мать ребёнка: Монахова Мария Кузьминична (Козмина)

Верхнеуральск, Верхнеуральский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
14.05.1882 ст.

Сын: Манаков (Монахов) Константин Яковлевич

Мать ребёнка: Монахова Мария Кузьминична (Козмина)

Большой Бугодак, Верхнеуральский муниципальный район, Челябинская область
Восприемник
27.09.1883 ст.
Верхнеуральск, Верхнеуральский муниципальный район, Челябинская область
У новорожденной Анны, дочери Верхнеуральского мещанина Павла Никитича Федотова и з.ж. его Анны Семеновой. Николаевский собор г. Верхнеуральска
Смерть
20.02.1897 ст.
Верхнеуральск, Верхнеуральский муниципальный район, Челябинская область
Скоропостижно в возрасте 60 лет. По внезапной смерти напутствован не был. Погребен по отношению Пристава 4 стана Верхнеуральского уезда от 22.02.1897 за №237-м. Источник: ОГА Оренбургской области (ОГ... Показать все

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