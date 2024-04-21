Монахов Яков Адреевич (Адрианов)
Место рождения
Дата рожденияС ?.03.1836 по ?.02.1837 ст.
Дата смерти20.02.1897 ст.
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
С ?.03.1836 по ?.02.1837 ст.
Отец: Монахов Адриан
Мать: не указана
Самарской губернии Бузулукского уезда д. Осиповка (иное название Колманов Колок), которая относилась к приходу Михаило-Архангельской церкви в селе Корнеевка
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Тележкина (Монахова) Ирина Яковлевна
Мать ребёнка: Монахова Мария Кузьминична (Козмина)
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Видякова (Монахова) София Яковлевна
Мать ребёнка: Монахова Мария Кузьминична (Козмина)
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1879 ст.
Дочь: Рубанова (Монахова) Мария Яковлевна
Мать ребёнка: Монахова Мария Кузьминична (Козмина)
Рождение ребёнка
14.05.1882 ст.
Сын: Манаков (Монахов) Константин Яковлевич
Мать ребёнка: Монахова Мария Кузьминична (Козмина)
Большой Бугодак, Верхнеуральский муниципальный район, Челябинская область
Восприемник
27.09.1883 ст.
У новорожденной Анны, дочери Верхнеуральского мещанина Павла Никитича Федотова и з.ж. его Анны Семеновой. Николаевский собор г. Верхнеуральска
Смерть
20.02.1897 ст.
Скоропостижно в возрасте 60 лет. По внезапной смерти напутствован не был. Погребен по отношению Пристава 4 стана Верхнеуральского уезда от 22.02.1897 за №237-м. Источник: ОГА Оренбургской области (ОГ... Показать все