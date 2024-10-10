Манаков (Монахов) Константин Яковлевич
Место рождения
Дата рождения14.05.1882 ст.
Дата смертиОколо ?.07.1918
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.05.1882 ст.
Смена фамилии
Неизвестно
Трансформация фамилии в связи с невнимательностью и неграмотностью паспортистов: Монахов -> Монаков -> Манаков
Крещение
15.05.1882 ст.
Николаевский собор
Упоминание
1895 ст.
Свидетель на 2х свадьбах: • 18.01 по жениху вместе с Францевым Сергеем Ивановичем (у мещан Лёвушкина Ивана Власовича и Белобородовой Степаниды Ивановной) • 03.02 по невесте вместе с Лёвушкиным Иваном ... Показать все
Бракосочетание
27.10.1900 ст.
Николаевский собор г. Верхнеуральска «Верхнеуральский мещанин …» и «Верхнеуральская мещанская девица …»
Рождение ребёнка
09.08.1901
Рождение ребёнка
18.02.1904
Сын: Монахов Иван Константинович
Мать ребёнка: Монахова (Никитина) Надежда Матвеевна (Матвеева)
Рождение ребёнка
14.04.1906
Рождение ребёнка
21.07.1908
Дочь: (Монахова) Мария Константиновна
Мать ребёнка: Монахова (Никитина) Надежда Матвеевна (Матвеева)
Рождение ребёнка
31.01.1911 ст.
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Монахова (Никитина) Надежда Матвеевна (Матвеева)
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Смерть
Около ?.07.1918
Убит в перестрелке при ночной отгрузке хлеба в период смены власти в регионе