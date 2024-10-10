Манаков (Монахов) Константин Яковлевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Манаков (Монахов) Константин Яковлевич

Место рождения

Большой Бугодак, Верхнеуральский муниципальный район, Челябинская область

Дата рождения

14.05.1882 ст.

Дата смерти

Около ?.07.1918

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.05.1882 ст.

Отец: Монахов Яков Адреевич (Адрианов)

Мать: Монахова Мария Кузьминична (Козмина)

Большой Бугодак, Верхнеуральский муниципальный район, Челябинская область
Смена фамилии
Неизвестно
Трансформация фамилии в связи с невнимательностью и неграмотностью паспортистов: Монахов -> Монаков -> Манаков
Крещение
15.05.1882 ст.
Верхнеуральск, Верхнеуральский муниципальный район, Челябинская область
Николаевский собор
Упоминание
1895 ст.
Верхнеуральск, Верхнеуральский муниципальный район, Челябинская область
Свидетель на 2х свадьбах: • 18.01 по жениху вместе с Францевым Сергеем Ивановичем (у мещан Лёвушкина Ивана Власовича и Белобородовой Степаниды Ивановной) • 03.02 по невесте вместе с Лёвушкиным Иваном ... Показать все
Бракосочетание
27.10.1900 ст.

Жена: Монахова (Никитина) Надежда Матвеевна (Матвеева)

Верхнеуральск, Верхнеуральский муниципальный район, Челябинская область
Николаевский собор г. Верхнеуральска «Верхнеуральский мещанин …» и «Верхнеуральская мещанская девица …»
Рождение ребёнка
09.08.1901

Сын: Монахов Александр Константинович

Мать ребёнка: Монахова (Никитина) Надежда Матвеевна (Матвеева)

Рождение ребёнка
18.02.1904

Сын: Монахов Иван Константинович

Мать ребёнка: Монахова (Никитина) Надежда Матвеевна (Матвеева)

Рождение ребёнка
14.04.1906

Сын: Манаков (Монахов) Егор (Георгий) Константинович

Мать ребёнка: Монахова (Никитина) Надежда Матвеевна (Матвеева)

Рождение ребёнка
21.07.1908

Дочь: (Монахова) Мария Константиновна

Мать ребёнка: Монахова (Никитина) Надежда Матвеевна (Матвеева)

Рождение ребёнка
31.01.1911 ст.

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Монахова (Никитина) Надежда Матвеевна (Матвеева)

Большой Бугодак, Верхнеуральский муниципальный район, Челябинская область
Скрыто настройками приватности
Смерть
Около ?.07.1918
Убит в перестрелке при ночной отгрузке хлеба в период смены власти в регионе

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