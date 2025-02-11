Persson Borg Karl
мужской, родился Между 1702 и 1705, Borghult
умер 20.06.1750, Ловийса
ОтецMånsson Per1656 г.р.
МатьMånsson (Кнутдоттер) Karin1675 г.р.
Супруги
(Simonsdotter Novelia) Anna Brita27.09.1713 г.р.
Дети
Norman (Karlsdotter Borg) Katarina23.07.1735 г.р.
Karlsson Borg Peter17.09.1737 г.р.Показать еще 5
- СобытияСобытия
- РодственникиРодственники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1702 и 1705
Отец: Månsson Per
Бракосочетание
13.06.1735
Рождение ребёнка
23.07.1735
Дочь: Norman (Karlsdotter Borg) Katarina
Мать ребёнка: (Simonsdotter Novelia) Anna Brita
Рождение ребёнка
17.09.1737
Сын: Karlsson Borg Peter
Мать ребёнка: (Simonsdotter Novelia) Anna Brita
Рождение ребёнка
23.05.1739
Сын: Borg Carl Magnus
Мать ребёнка: (Simonsdotter Novelia) Anna Brita
Рождение ребёнка
30.11.1741
Сын: Borg Johannes
Мать ребёнка: (Simonsdotter Novelia) Anna Brita
Рождение ребёнка
25.01.1744
Сын: Karlsson Borg Niklas
Мать ребёнка: (Simonsdotter Novelia) Anna Brita
Рождение ребёнка
01.04.1745
Дочь: Эстедт (Борг) Anna Christina (Anna Stina)
Мать ребёнка: (Simonsdotter Novelia) Anna Brita
Рождение ребёнка
21.01.1748
Дочь: (Karlsdotter Borg) Beata Brita
Мать ребёнка: (Simonsdotter Novelia) Anna Brita
Смерть
20.06.1750