Persson Borg Karl Между 1702 и 1705 — найти родственников по фамилии на Familio

Persson Borg Karl

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился Между 1702 и 1705, Borghult

умер 20.06.1750, Ловийса

Отец
Månsson Per1656 г.р.
Мать
Månsson (Кнутдоттер) Karin1675 г.р.
Супруги
(Simonsdotter Novelia) Anna Brita27.09.1713 г.р.
Дети
Norman (Karlsdotter Borg) Katarina23.07.1735 г.р.
Karlsson Borg Peter17.09.1737 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1702 и 1705

Отец: Månsson Per

Мать: Månsson (Кнутдоттер) Karin

Бракосочетание
13.06.1735

Жена: (Simonsdotter Novelia) Anna Brita

Рождение ребёнка
23.07.1735

Дочь: Norman (Karlsdotter Borg) Katarina

Мать ребёнка: (Simonsdotter Novelia) Anna Brita

Рождение ребёнка
17.09.1737

Сын: Karlsson Borg Peter

Мать ребёнка: (Simonsdotter Novelia) Anna Brita

Рождение ребёнка
23.05.1739

Сын: Borg Carl Magnus

Мать ребёнка: (Simonsdotter Novelia) Anna Brita

Рождение ребёнка
30.11.1741

Сын: Borg Johannes

Мать ребёнка: (Simonsdotter Novelia) Anna Brita

Рождение ребёнка
25.01.1744

Сын: Karlsson Borg Niklas

Мать ребёнка: (Simonsdotter Novelia) Anna Brita

Рождение ребёнка
01.04.1745

Дочь: Эстедт (Борг) Anna Christina (Anna Stina)

Мать ребёнка: (Simonsdotter Novelia) Anna Brita

Рождение ребёнка
21.01.1748

Дочь: (Karlsdotter Borg) Beata Brita

Мать ребёнка: (Simonsdotter Novelia) Anna Brita

Смерть
20.06.1750

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