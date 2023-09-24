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Ратников Филипп Михайлович

Место рождения

Козлово, Малоярославецкий муниципальный район, Калужская область

Дата рождения

1858 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1858 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Козлово, Малоярославецкий муниципальный район, Калужская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ратникова неизвестно

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ратников Алексей Филиппович

Мать ребёнка: не указана

Козлово, Малоярославецкий муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ратников Георгий Филиппович

Мать ребёнка: не указана

Козлово, Малоярославецкий муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ратников Георгий Филиппович

Мать ребёнка: не указана

Козлово, Малоярославецкий муниципальный район, Калужская область
Бракосочетание
16.04.1903 ст.

Жена: Самсонова (Коркулева) Матрена Ивановна

Смерть
Неизвестно

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