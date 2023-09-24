Ратников Филипп Михайлович
Место рождения
Дата рождения1858 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1858 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ратникова неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ратников Алексей Филиппович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ратников Георгий Филиппович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ратников Георгий Филиппович
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
16.04.1903 ст.
Смерть
Неизвестно