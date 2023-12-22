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Шаишникова Агрепина Сафроновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.06.1909

Пол

Женский

Добавил:

АШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.06.1909

Отец: Шаишников Сафроний Яковлевич

Мать: Шаишникова Ксения Стефановна

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