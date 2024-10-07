Семён Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1720
Дата смерти1785
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1720
Отец: Першин Иван Устинович
Мать: Варвара Емельяновна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Прасковья Андреевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Анна Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Домна Матвеевна
Место жительства
Неизвестно
Павлеево, Коломенский, Московская область
Рождение ребёнка
1739
Сын: Ерофей Семёнович
Мать ребёнка: Домна Матвеевна
Рождение ребёнка
1745
Дочь: Мария Семёновна
Мать ребёнка: Анна Ивановна
Рождение ребёнка
1750
Сын: Михаил Семёнович
Мать ребёнка: Прасковья Андреевна
Рождение ребёнка
1756
Дочь: Евдокия Семёновна
Мать ребёнка: Прасковья Андреевна
Рождение ребёнка
1762
Дочь: Анисья Семёновна
Мать ребёнка: Прасковья Андреевна
Смерть
1785