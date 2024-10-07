Семён Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Семён Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1720

Дата смерти

1785

Пол

Мужской

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1720

Отец: Першин Иван Устинович

Мать: Варвара Емельяновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Прасковья Андреевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Анна Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Домна Матвеевна

Место жительства
Неизвестно
Павлеево, Коломенский, Московская область
Рождение ребёнка
1739

Сын: Ерофей Семёнович

Мать ребёнка: Домна Матвеевна

Рождение ребёнка
1745

Дочь: Мария Семёновна

Мать ребёнка: Анна Ивановна

Рождение ребёнка
1750

Сын: Михаил Семёнович

Мать ребёнка: Прасковья Андреевна

Рождение ребёнка
1756

Дочь: Евдокия Семёновна

Мать ребёнка: Прасковья Андреевна

Рождение ребёнка
1762

Дочь: Анисья Семёновна

Мать ребёнка: Прасковья Андреевна

Смерть
1785

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