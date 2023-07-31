Иван Устинович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1690
Дата смерти1746
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1690
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1720
Сын: Семён Иванович
Мать ребёнка: Варвара Емельяновна
Рождение ребёнка
1723
Сын: Иван Иванович
Мать ребёнка: Варвара Емельяновна
Рождение ребёнка
1726
Сын: Иван Иванович
Мать ребёнка: Варвара Емельяновна
Рождение ребёнка
1728
Сын: Федул Иванович
Мать ребёнка: Варвара Емельяновна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Варвара Емельяновна
Место жительства
Неизвестно
Павлеево
Смерть
1746