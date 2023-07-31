Иван Устинович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иван Устинович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1690

Дата смерти

1746

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1695 г.р.

Дети

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1690

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1720

Сын: Семён Иванович

Мать ребёнка: Варвара Емельяновна

Рождение ребёнка
1723

Сын: Иван Иванович

Мать ребёнка: Варвара Емельяновна

Рождение ребёнка
1726

Сын: Иван Иванович

Мать ребёнка: Варвара Емельяновна

Рождение ребёнка
1728

Сын: Федул Иванович

Мать ребёнка: Варвара Емельяновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Варвара Емельяновна

Место жительства
Неизвестно
Павлеево
Смерть
1746