Иван Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1726
Дата смерти1808
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1726
Отец: Першин Иван Устинович
Мать: Варвара Емельяновна
Рождение ребёнка
1753
Дочь: Анисья Ивановна
Мать ребёнка: Евдокия Захаровна
Рождение ребёнка
1759
Сын: Михаил Иванович
Мать ребёнка: Елена Ивановна
Рождение ребёнка
1767
Сын: Харитон Иванович
Мать ребёнка: Елена Ивановна
Рождение ребёнка
1774
Дочь: Ефимия Ивановна
Мать ребёнка: Елена Федоровна
Рождение ребёнка
1777
Сын: Федул Иванович
Мать ребёнка: Елена Федоровна
Рождение ребёнка
1781
Дочь: Прасковья Ивановна
Мать ребёнка: Елена Федоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Евдокия Захаровна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Елена Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Елена Федоровна
Место жительства
Неизвестно
Павлеево
Смерть
1808