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Иван Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1726

Дата смерти

1808

Пол

Мужской

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1726

Отец: Першин Иван Устинович

Мать: Варвара Емельяновна

Рождение ребёнка
1753

Дочь: Анисья Ивановна

Мать ребёнка: Евдокия Захаровна

Рождение ребёнка
1759

Сын: Михаил Иванович

Мать ребёнка: Елена Ивановна

Рождение ребёнка
1767

Сын: Харитон Иванович

Мать ребёнка: Елена Ивановна

Рождение ребёнка
1774

Дочь: Ефимия Ивановна

Мать ребёнка: Елена Федоровна

Рождение ребёнка
1777

Сын: Федул Иванович

Мать ребёнка: Елена Федоровна

Рождение ребёнка
1781

Дочь: Прасковья Ивановна

Мать ребёнка: Елена Федоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Евдокия Захаровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Елена Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Елена Федоровна

Место жительства
Неизвестно
Павлеево
Смерть
1808
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