Елена Федоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1742
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1742
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Иван Иванович
Рождение ребёнка
1774
Дочь: Ефимия Ивановна
Отец ребёнка: Иван Иванович
Рождение ребёнка
1777
Сын: Федул Иванович
Отец ребёнка: Иван Иванович
Рождение ребёнка
1781
Дочь: Прасковья Ивановна
Отец ребёнка: Иван Иванович
Смерть
Неизвестно