Елена Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Елена Федоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1742

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1726 г.р.

Дети

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1742

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Иван Иванович

Рождение ребёнка
1774

Дочь: Ефимия Ивановна

Отец ребёнка: Иван Иванович

Рождение ребёнка
1777

Сын: Федул Иванович

Отец ребёнка: Иван Иванович

Рождение ребёнка
1781

Дочь: Прасковья Ивановна

Отец ребёнка: Иван Иванович

Смерть
Неизвестно

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