Ерофей Семёнович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1739
Дата смерти1780
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1739
Отец: Семён Иванович
Мать: Домна Матвеевна
Место жительства
Неизвестно
Павлеево, Коломенский, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Татьяна Ивановна
Рождение ребёнка
1767
Дочь: Евдокия Ерофеевна
Мать ребёнка: Татьяна Ивановна
Рождение ребёнка
1771
Сын: Трофим Ерофеевич
Мать ребёнка: Татьяна Ивановна
Рождение ребёнка
09.05.1774
Сын: Афанасий Ерофеевич
Мать ребёнка: Татьяна Ивановна
Рождение ребёнка
1777
Сын: Тимофей Ерофеевич
Мать ребёнка: Татьяна Ивановна
Смерть
1780