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Ерофей Семёнович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1739

Дата смерти

1780

Пол

Мужской

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1739

Отец: Семён Иванович

Мать: Домна Матвеевна

Место жительства
Неизвестно
Павлеево, Коломенский, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Татьяна Ивановна

Рождение ребёнка
1767

Дочь: Евдокия Ерофеевна

Мать ребёнка: Татьяна Ивановна

Рождение ребёнка
1771

Сын: Трофим Ерофеевич

Мать ребёнка: Татьяна Ивановна

Рождение ребёнка
09.05.1774

Сын: Афанасий Ерофеевич

Мать ребёнка: Татьяна Ивановна

Рождение ребёнка
1777

Сын: Тимофей Ерофеевич

Мать ребёнка: Татьяна Ивановна

Смерть
1780

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