Евдокия Григорьева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Евдокия Григорьева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1862

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

СВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1862

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1889

Сын: Тимофей Александрович

Отец ребёнка: Семёнов Александр Семёнович

Рождение ребёнка
1893

Дочь: Федосья Александровна

Отец ребёнка: Семёнов Александр Семёнович

Рождение ребёнка
1897

Дочь: Фёкла Александровна

Отец ребёнка: Семёнов Александр Семёнович

Смерть
Неизвестно
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