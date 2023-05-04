Евдокия Григорьева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1862
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1889
Отец ребёнка: Семёнов Александр Семёнович
Рождение ребёнка
1893
Дочь: Федосья Александровна
Отец ребёнка: Семёнов Александр Семёнович
Рождение ребёнка
1897
Дочь: Фёкла Александровна
Отец ребёнка: Семёнов Александр Семёнович
Смерть
Неизвестно