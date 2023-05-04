Семёнов Александр Семёнович
Место рождения
Дата рождения1859
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1859
Отец: Филиппов Семён Филиппович
Мать: Татьяна Николаева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Авдотья Ефремова
Рождение ребёнка
1885
Сын: Александров Иван Александрович
Мать ребёнка: Авдотья Ефремова
Рождение ребёнка
1889
Мать ребёнка: Евдокия Григорьева
Рождение ребёнка
1893
Дочь: Федосья Александровна
Мать ребёнка: Евдокия Григорьева
Рождение ребёнка
1897
Дочь: Фёкла Александровна
Мать ребёнка: Евдокия Григорьева
Смерть
Неизвестно