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Семёнов Александр Семёнович

Место рождения

Латышево, Янтиковский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия

Дата рождения

1859

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1859

Отец: Филиппов Семён Филиппович

Мать: Татьяна Николаева

Латышево, Янтиковский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Авдотья Ефремова

Рождение ребёнка
1885

Сын: Александров Иван Александрович

Мать ребёнка: Авдотья Ефремова

Латышево, Янтиковский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
1889

Сын: Тимофей Александрович

Мать ребёнка: Евдокия Григорьева

Рождение ребёнка
1893

Дочь: Федосья Александровна

Мать ребёнка: Евдокия Григорьева

Рождение ребёнка
1897

Дочь: Фёкла Александровна

Мать ребёнка: Евдокия Григорьева

Смерть
Неизвестно

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