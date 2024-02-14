Евсеева (Лылова) Елизавета Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЕвсеева (Лылова) Елизавета Ивановна

Евсеева (Лылова) Елизавета Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1837

Дата смерти

04.06.1897

Пол

Женский

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1837

Отец: Лылов Иван Федорович

Мать: не указана

Бракосочетание
10.02.1856

Муж: Евсеев Евдоким Государственный Крестьянин Иудович

Рождение ребёнка
24.10.1856

Сын: Евсеев Дмитрий

Отец ребёнка: Евсеев Евдоким Государственный Крестьянин Иудович

Рождение ребёнка
04.10.1858

Дочь: (Евсеева) Пелагея

Отец ребёнка: Евсеев Евдоким Государственный Крестьянин Иудович

Рождение ребёнка
22.06.1860

Дочь: Федосова (Евсеева) Феврония Евдокимовна

Отец ребёнка: Евсеев Евдоким Государственный Крестьянин Иудович

Рождение ребёнка
16.10.1862

Дочь: (Евсеева) Анастасия

Отец ребёнка: Евсеев Евдоким Государственный Крестьянин Иудович

Рождение ребёнка
23.09.1864

Дочь: (Евсеева) Евфимия

Отец ребёнка: Евсеев Евдоким Государственный Крестьянин Иудович

Рождение ребёнка
22.01.1867

Дочь: (Евсеева) Ксения Евдокимовна

Отец ребёнка: Евсеев Евдоким Государственный Крестьянин Иудович

Рождение ребёнка
22.01.1869

Дочь: Быкова (Евсеева) Ксения Евдокимовна

Отец ребёнка: Евсеев Евдоким Государственный Крестьянин Иудович

Рождение ребёнка
Около 1870

Дочь: Суслина (Евсеева) Анисия Евдокимовна

Отец ребёнка: Евсеев Евдоким Государственный Крестьянин Иудович

Рождение ребёнка
18.03.1873

Дочь: Каменева (Евсеева) Матрона Евдокимовна

Отец ребёнка: Евсеев Евдоким Государственный Крестьянин Иудович

Рождение ребёнка
22.07.1878

Сын: Евсеев Трофим

Отец ребёнка: Евсеев Евдоким Государственный Крестьянин Иудович

Смерть
04.06.1897
Причина смерти: от ломоты
Похороны
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.