Евсеева (Лылова) Елизавета Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1837
Дата смерти04.06.1897
ПолЖенский
МатьНе указана
Дети
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Отец: Лылов Иван Федорович
Мать: не указана
Сын: Евсеев Дмитрий
Отец ребёнка: Евсеев Евдоким Государственный Крестьянин Иудович
Дочь: (Евсеева) Пелагея
Отец ребёнка: Евсеев Евдоким Государственный Крестьянин Иудович
Дочь: Федосова (Евсеева) Феврония Евдокимовна
Отец ребёнка: Евсеев Евдоким Государственный Крестьянин Иудович
Дочь: (Евсеева) Анастасия
Отец ребёнка: Евсеев Евдоким Государственный Крестьянин Иудович
Дочь: (Евсеева) Евфимия
Отец ребёнка: Евсеев Евдоким Государственный Крестьянин Иудович
Дочь: (Евсеева) Ксения Евдокимовна
Отец ребёнка: Евсеев Евдоким Государственный Крестьянин Иудович
Дочь: Быкова (Евсеева) Ксения Евдокимовна
Отец ребёнка: Евсеев Евдоким Государственный Крестьянин Иудович
Дочь: Суслина (Евсеева) Анисия Евдокимовна
Отец ребёнка: Евсеев Евдоким Государственный Крестьянин Иудович
Дочь: Каменева (Евсеева) Матрона Евдокимовна
Отец ребёнка: Евсеев Евдоким Государственный Крестьянин Иудович
Сын: Евсеев Трофим
Отец ребёнка: Евсеев Евдоким Государственный Крестьянин Иудович