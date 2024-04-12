Киселенко (Фарбота) Татьяна Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Киселенко (Фарбота) Татьяна Николаевна

Место рождения

Криски, Чернігівська область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Фарбота Николай Васильевич

Мать: Фарбота Вера Антоновна

Криски, Чернігівська область
Бракосочетание
14.01.1789 ст.

Муж: Киселенко Макарий Ефимович

Криски, Чернігівська область
Рождение ребёнка
27.11.1791 ст.

Сын: Киселенко Яков Макарович

Отец ребёнка: Киселенко Макарий Ефимович

Криски, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1798

Сын: Поправка Евсевий Макарович

Отец ребёнка: Киселенко Макарий Ефимович

Криски, Чернігівська область
Смерть
Неизвестно
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