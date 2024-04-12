Киселенко (Фарбота) Татьяна Николаевна
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Фарбота Николай Васильевич
Мать: Фарбота Вера Антоновна
Бракосочетание
14.01.1789 ст.
Рождение ребёнка
27.11.1791 ст.
Отец ребёнка: Киселенко Макарий Ефимович
Рождение ребёнка
1798
Сын: Поправка Евсевий Макарович
Отец ребёнка: Киселенко Макарий Ефимович
Смерть
Неизвестно