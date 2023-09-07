Фарбота Вера Антоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фарбота Вера Антоновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1735

Дата смерти

18.01.1785 ст.

Пол

Женский

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1735

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1753

Сын: Фарбота Филимон Николаевич

Отец ребёнка: Фарбота Николай Васильевич

Рождение ребёнка
1757

Сын: Фарбота Степан Николаевич

Отец ребёнка: Фарбота Николай Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Киселенко Татьяна Николаевна

Отец ребёнка: Фарбота Николай Васильевич

Криски, Чернігівська область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Фарбота Николай Васильевич

Смерть
18.01.1785 ст.
Криски, Чернігівська область
Похороны
18.01.1785 ст.
Криски, Чернігівська область
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