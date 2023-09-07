Фарбота Вера Антоновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1735
Дата смерти18.01.1785 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1753
Сын: Фарбота Филимон Николаевич
Отец ребёнка: Фарбота Николай Васильевич
Рождение ребёнка
1757
Сын: Фарбота Степан Николаевич
Отец ребёнка: Фарбота Николай Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Киселенко Татьяна Николаевна
Отец ребёнка: Фарбота Николай Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
18.01.1785 ст.
Похороны
18.01.1785 ст.