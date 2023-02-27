Финошина (Рудницкая) Валентина Тадеушовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
20.11.?
Дочь: Васильева (Финошина) Оксана Николаевна
Отец ребёнка: Финошин Николай Владимирович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
08.12.1981
Дочь: Ермакова (Финошина) Анна Николаевна
Отец ребёнка: Финошин Николай Владимирович
Волгоград, город-герой Волгоград, Волгоградская область