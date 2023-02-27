Финошина (Рудницкая) Валентина Тадеушовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Финошина (Рудницкая) Валентина Тадеушовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
20.11.?

Дочь: Васильева (Финошина) Оксана Николаевна

Отец ребёнка: Финошин Николай Владимирович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Финошин Николай Владимирович

Рождение ребёнка
08.12.1981

Дочь: Ермакова (Финошина) Анна Николаевна

Отец ребёнка: Финошин Николай Владимирович

Волгоград, город-герой Волгоград, Волгоградская область

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