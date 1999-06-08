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Пугачёва Дарья Игоревна
Пугачёва Дарья Игоревна
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Древо
Место рождения
Канск
, город Канск, Красноярский край
Дата рождения
08.06.1999
Пол
Женский
Отец
Пугачёв Игорь Леонидович
1974 г.р.
Мать
Пугачева Наталья Александровна
1979 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЛА
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.06.1999
Отец:
Пугачёв Игорь Леонидович
Мать:
Пугачева Наталья Александровна
Канск
, город Канск, Красноярский край
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