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Крыгин Казьма Петрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1747

Дата смерти

1814

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1747

Отец: Крыгин Пётр Фёдорович (Матвеев)

Мать: Крыгина Аксинья Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Крыгина Авдотья Семеновна

Рождение ребёнка
1767

Дочь: Крыгина Арина Казьмина

Мать ребёнка: Крыгина Авдотья Семеновна

Рождение ребёнка
1771

Сын: Крыгин Афанасий Казьмин

Мать ребёнка: Крыгина Авдотья Семеновна

Рождение ребёнка
1773

Сын: Крыгин Егор Казьмин

Мать ребёнка: Крыгина Авдотья Семеновна

Рождение ребёнка
1776

Дочь: Крыгина Марья Казьмина

Мать ребёнка: Крыгина Авдотья Семеновна

Рождение ребёнка
1782

Сын: Крыгин Андрей Казьмин

Мать ребёнка: Крыгина Авдотья Семеновна

Смерть
1814

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