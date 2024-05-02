Крыгин Казьма Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1747
Дата смерти1814
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1747
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1767
Дочь: Крыгина Арина Казьмина
Мать ребёнка: Крыгина Авдотья Семеновна
Рождение ребёнка
1771
Мать ребёнка: Крыгина Авдотья Семеновна
Рождение ребёнка
1773
Сын: Крыгин Егор Казьмин
Мать ребёнка: Крыгина Авдотья Семеновна
Рождение ребёнка
1776
Дочь: Крыгина Марья Казьмина
Мать ребёнка: Крыгина Авдотья Семеновна
Рождение ребёнка
1782
Мать ребёнка: Крыгина Авдотья Семеновна
Смерть
1814