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Muehlberger Jacob J

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1884

Пол

Мужской

Добавил:

ММ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1884

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1906

Сын: Мильбергер Александр Яковлевич

Мать ребёнка: Catharina

Рождение ребёнка
1908

Дочь: (Мильбергер) Катарина Яковлевна

Мать ребёнка: Catharina

Рождение ребёнка
1909

Дочь: (Мильбергер) Амалия Яковлевна

Мать ребёнка: Catharina

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