Catharina
Место рожденияНе указано
Дата рождения1885
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1885
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1906
Сын: Мильбергер Александр Яковлевич
Отец ребёнка: Muehlberger Jacob J
Рождение ребёнка
1908
Дочь: (Мильбергер) Катарина Яковлевна
Отец ребёнка: Muehlberger Jacob J
Рождение ребёнка
1909
Дочь: (Мильбергер) Амалия Яковлевна
Отец ребёнка: Muehlberger Jacob J