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Catharina

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1885

Пол

Женский

Добавил:

ММ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1885

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1906

Сын: Мильбергер Александр Яковлевич

Отец ребёнка: Muehlberger Jacob J

Рождение ребёнка
1908

Дочь: (Мильбергер) Катарина Яковлевна

Отец ребёнка: Muehlberger Jacob J

Рождение ребёнка
1909

Дочь: (Мильбергер) Амалия Яковлевна

Отец ребёнка: Muehlberger Jacob J

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