Азима Ирина Афанасьева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1814
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1814
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1843
Дочь: Азима Марья Онуфриева
Отец ребёнка: Азима Онуфрий Яковлев
Рождение ребёнка
1850
Отец ребёнка: Азима Онуфрий Яковлев
Рождение ребёнка
1856
Отец ребёнка: Азима Онуфрий Яковлев
Смерть
Неизвестно