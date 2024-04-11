Азима Ирина Афанасьева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Азима Ирина Афанасьева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1814

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1808 г.р.

Дети

Добавил:

ЯК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1814

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Азима Онуфрий Яковлев

Рождение ребёнка
1843

Дочь: Азима Марья Онуфриева

Отец ребёнка: Азима Онуфрий Яковлев

Подлесное, Кіровоградська область
Рождение ребёнка
1850

Сын: Азима Тимофей Онуфриев

Отец ребёнка: Азима Онуфрий Яковлев

Подлесное, Кіровоградська область
Рождение ребёнка
1856

Сын: Азима Михайло Онуфриев

Отец ребёнка: Азима Онуфрий Яковлев

Подлесное, Кіровоградська область
Смерть
Неизвестно

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