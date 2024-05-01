Блохина (Червякова) Нина Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения17.04.1938
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.04.1938
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Блохин Николай Александрович
Отец ребёнка: Блохин Александр Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Блохин Николай
Отец ребёнка: Блохин Александр Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Блохин Александр Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Блохин Александр Васильевич
Смерть
Неизвестно