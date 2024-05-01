Блохина (Червякова) Нина Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Блохина (Червякова) Нина Алексеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.04.1938

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1918 г.р.

Мать

1918 г.р.

Муж

1930 г.р.

Дети

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Добавил:

НБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.04.1938

Отец: Червяков Алексей Семёнович

Мать: Червякова (Моргунова) Анна Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Блохин Николай Александрович

Отец ребёнка: Блохин Александр Васильевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Блохин Александр Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Блохин Николай

Отец ребёнка: Блохин Александр Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Блохин Александр Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Блохин Александр Васильевич

Смерть
Неизвестно

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